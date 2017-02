Con una nota sul proprio sito ufficiale l'Hoffenheim comunica di aver trovato l'accordo per il rinnovo di Kerem Demirbay fino al 2021. Il centrocampista, 23 anni, è arrivato la scorsa estate rendendosi protagonista in questi sei mesi di un grande campionato: sono 3 reti e 6 assist realizzati in 16 partite.