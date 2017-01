UFFICIALE: Hull City, il portoghese Marco Silva nuovo allenatore

Adesso è ufficiale: Marco Silva è il nuovo allenatore dell'Hull City dopo l'addio con Mark Phelan. Il portoghese è stato, peraltro, tra i papabili per l'Inter prima dell'insediamento di Stefano Pioli.

🔶◾️ | We are delighted to announce Marco Silva as our new Head Coach. More details to follow shortly #WelcomeMarco 🇵🇹#BemvindoMarco pic.twitter.com/3LJlaoHvfg

— Hull City (@HullCity) 5 gennaio 2017