L'Ingolstadt comunica di aver prolungato il contratto di Ryomi Watanabe, centrocampista giapponese di 20 anni. Al club tedesco dal 2015, Watanabe fin qui ha giocato per la squadra riserve che milita nella Regionalliga bavarese. Previsto per lui l'inserimento in prima squadra. Accordo fino al 2019.