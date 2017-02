UFFICIALE: Kim Kallstrom torna a casa. Ha firmato per il Djurgarden

Kim Kallstrom torna in Svezia. Il centrocampista, classe 1982, ha firmato per il Djurgarden, club nel quale ha giocato nel 2002 e 2003, vincendo due campionati e una coppa svedese. Anni in cui si mise in mostra meritandosi la chiamata del Rennes nel 2004. Da allora Kallstrom ha girato l'Europa giocando a lungo nel Lione, per poi passare a Spartak Mosca, Arsenal e Grasshoppers.

Kim Källström kommer hem! Var med Kim och Djurgården på Tele2 Arena hela säsongen du också: https://t.co/j1gyQPu8JX pic.twitter.com/8mCAYxSrbR — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) 10 febbraio 2017