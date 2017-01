UFFICIALE: Legia Varsavia, preso il nigeriano Chukwu

© foto di Newspix/Image Sport

Daniel Chima Chukwu torna in Europa. L'attaccante nigeriano classe '91, dal 2010 al 2015 in Norvegia in forza al Molde e al Lyn, ha salutato i cinesi dello Shanghai Shenxin dopo due anni per legarsi al Legia Varsavia. A ufficializzare l'affare è stato il club polacco mediante il proprio profilo Twitter.