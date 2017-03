UFFICIALE: Lille, arriva il rinnovo di Benzia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Lille comuinica di aver trovato l'accordo per il rinnovo di Yassine Benzia, attaccante classe 1994, fino al 2021. In questa stagione il giocatore, cresciuto calcisticamente nel Lione, ha segnato 3 reti in 25 partite fra campionato e coppe.