UFFICIALE: Liverpool, ceduto Tiago Ilori al Reading

Tiago Ilori (23) riparte dal Reading, formazione inglese che milita in seconda divisione e allenata da Jaap Stam. Il difensore nato a Londra ma di origini portoghesi ha firmato un contratto valido fino al giugno 2020 con la squadra attualmente quarta in classifica in Championship, dopo non essere riuscito a imporsi tra le file del Liverpool.