UFFICIALE: Liverpool, Jack Dunn in prestito al Tranmere

Dopo essere tornato a novembre, Jack Dunn è partito di nuovo. Il giovane giocatore del Liverpool infatti è stato ceduto in prestito fino alla fine della stagione al Tranmere Rovers, club militante nella Conference Premier.

NEW SIGNING: Tranmere Rovers have completed the loan signing of attacker Jack Dunn from Liverpool until the end of the season #Confirmed pic.twitter.com/oZou5MJQh4

— Tranmere Rovers FC (@tranmererovers) 31 gennaio 2017