UFFICIALE: Lokomotiv Mosca, ecco Margasov dal Krylia. Logashov va al Tosno

Un entrata e un'uscita in difesa per la Lokomotiv Mosca di Yuri Semin (69). Dal Krylia Sovetov è stato ingaggiato per circa 250 mila euro il laterale difensivo Timofey Margasov (24, maglia n°3), ex Rostov e Sibir Novosibirsk, il quale si è legato con un contratto di tre anni e mezzo ai ferrovieri.

E' partito in direzione Tosno (FNL - Serie B russa), invece, il pari ruolo Arseny Logashov (25), anch'egli ex Rostov.

In precedenza aveva lasciato la Lokomotiv Mosca anche un altro laterale difensivo, il 30enne russo Roman Aleksandrovich Shishkin, approdato al Krasnodar in prestito fino al termine della stagione.