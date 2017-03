UFFICIALE: Lugano, arriva in prestito Cumart dal Basilea

Fonte: http://www.fclugano.com

© foto di Federico De Luca

Il FC Lugano comunica di aver concluso con il Basilea l’accordo per il prestito sino alla fine della corrente stagione, con opzione per la successiva, del giocatore Eray Cümart. Nato il 4 febbraio 1998, il difensore d’origine turca ma con passaporto svizzero, è nazionale giovanile rossocrociato. E’ stato schierato in cinque occasioni con la prima squadra renana (esordio lo scorso anno a Zurigo). In questa stagione ha disputato tutte le gare dell’UEFA Youth League che hanno visto i giovani basilesi affrontare Ludogorets, Arsenal, Paris st. Germain e Rosenberg.