Il FC Lugano sta già pensando alla prossima stagione. In questi giorni la dirigenza e l’attaccante croato Antonini Culina hanno rinnovato per altre due stagioni (con opzione per una terza) il contratto che li legava e che scadeva nel giugno 2017. Culina si era infortunato il 1. maggio 2016 nel corso della partita casalinga con il Lucerna, procurandosi la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco. In questi mesi l’attaccante -che nella stagione di Zeman realizzò 10 reti e 8 assist- si sta lentamente riprendendo, anche se non ha potuto essere inserito in contingente. Dal prossimo campionato i bianconeri avranno una freccia in più al loro arco.