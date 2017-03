UFFICIALE: Luis Enrique annuncia: "In estate lascerò il Barcellona"

Luis Enrique, attuale tecnico del Barcellona, ha confermato nel corso della conferenza stampa del post gara contro lo Sporting Gijon che non resterà alla guida del club catalano nella prossima stagione.

BREAKING NEWS: @LUISENRIQUE21 announces he will not continue as Barça manager next season. #FCBlive pic.twitter.com/pqYOnWxUy9

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 marzo 2017