UFFICIALE: Malaga, addio con il tecnico Romero di comune accordo

Secondo cambio sulla panchina del Malaga, che annuncia attraverso il proprio sito ufficiale l'addio di comune accordo a Marcelo Romero, tecnico degli andalusi dal 28 dicembre scorso: per il suo sostituto si parla di Michel, anche se per il momento non ci sono annunci ufficiali in merito.