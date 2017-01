UFFICIALE: Manchester City, lo spagnolo Garcia in prestito al NAC Breda

© foto di Imago/Image Sport

Avventura in Olanda per Manu García (19), centrocampista di proprietà del Manchester City che approda al NAC Breda. L'ex Alaves giocherà fino a giugno in Jupiler League, poi lo spagnolo tornerà in Inghilterra per cercare spazio nella compagine allenata da Pep Guardiola.