UFFICIALE: Nottingham Forest, Warburton è il nuovo allenatore

Il Nottingham Forest ha un nuovo allenatore. Si tratta di Mark Warburton, 54enne tecnico inglese che fino allo scorso 10 febbraio ha guidato i Glasgow Rangers. Il club della seconda divisione inglese ha annunciato che Warburton ha firmato fino al giugno 2019.

📝 #NFFC are delighted to announce the appointment of Mark Warburton as the club’s first-team manager. https://t.co/1cCY7bhqcg pic.twitter.com/VrhRORxlim

