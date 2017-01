Aly Cissokho passa in prestito all'Olympiacos. L'esterno francese lascia l'Aston Villa per i prossimi sei mesi con diritto d'acquisto a favore del club greco. Lo riporta il sito ufficiale dei Villans.

Aly Cissokho has joined @Olympiacos_Org on loan until the end of the season, with an option to buy. #AVFC pic.twitter.com/p48zrSsHeP

— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 16 gennaio 2017