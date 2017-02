UFFICIALE: Partizan Belgrado, rescissione con Valeri Bojinov

© foto di Federico Gaetano

E' terminata l'avventura in Serbia di Valeri Bojinov, attaccante bulgaro dalla lunghissima militanza in Italia: per l'ex Parma, Fiorentina e Juventus, tra le altre, un addio per ragioni economiche e non solo. Il club è infatti in difficoltà e l'attaccante è alla ricerca di nuovi stimoli dopo l'ottima esperienza in Serbia.