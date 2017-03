© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Red Bull Salisburgo Christian Schwegler a fine stagione saluterà il club austriaco e farà ritorno al Lucerna in Svizzera per chiudere la propria carriera. Il terzino classe '84 ha infatti firmato un contratto biennale con il club in cui è cresciuto e si è imposto nel grande calcio che partirà dal prossimo giugno.