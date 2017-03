UFFICIALE: San Marino, Bonini nuovo direttore tecnico delle Nazionali

Fonte: fsgc.sm

Il Consiglio Federale nella seduta ieri, ha conferito l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione Sammarinese Giuco Calcio a Massimo Bonini.

La decisione è scaturita dopo un doveroso confronto con l’interessato al quale è stata chiesta la disponibilità a collaborare per coordinare, dirigere e, se è il caso, riformare il Settore Tecnico della F.S.G.C. I Dirigenti Federali sono convinti che le competenze, unite alle conoscenze di colui che è una vera e propria icona del calcio sammarinese, saranno utili ai fini della crescita dell’intero movimento calcistico del nostro Paese. Oltre al lavoro settimanale sul “campo”, all’ex calciatore della Juventus è stato chiesto di assolvere anche al ruolo di Ambasciatore del “nostro”sport, essendo Bonini il sammarinese più rappresentativo nel panorama calcistico Mondiale, sempre con il sostegno del Consiglio Federale che opererà per garantirgli le migliori condizioni per poter esprimere al meglio il suo lavoro. Queste le prime parole di Massimo Bonini: “Sono contento della fiducia che il Consiglio Federale mi ha dato; dopo essere stato giocatore e allenatore della Nazionale, questa è un’opportunità nuova e per me molto stimolante, perchè collaborare con la Federazione è il massimo per una persona che vive per il calcio come me, e questa considerazione nei miei confronti non può che inorgoglirmi molto”.