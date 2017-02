UFFICIALE: Stella Rossa, torna il 33enne Milijas. Mouche va all'Olimpia

Milijas con la Croazia © foto di Imago/Image Sport

La Stella Rossa rinforza la propria trequarti con l'arrivo in prestito fino al termine della stagione del serbo Nenad Milijas (33), prelevato dal Nei Mongol Zhongyou, formazione della League One cinese. Per il calciatore si tratta di un ritorno dopo tre anni.

Lascia invece il club biancorosso l'attaccante esterno argentino Pablo Mouche (29), ex Boca Juniors e Lanus, il quale è rientrato al Palmeiras per fine prestito ed è stato subito girato con la medesima formula all'Olimpia di Asunción fino al 31 dicembre 2017.