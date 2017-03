UFFICIALE: Stoccarda, licenziato Grosskreutz. Era stato coinvolto in una rissa

© foto di Mocciaro

Con una nota sul proprio sito ufficiale lo Stoccarda comunica di aver trovato l'accordo con Kevin Grosskreutz per la risoluzione consensuale del contratto. Questo a causa del danno d'immagine causato dal giocatore, coinvolto martedì scorso in una rissa nel centro di Stoccarda. Dalla colluttazione ha avuto la peggio lo stesso giocatore, costretto al ricovero in ospedale. Dal sito ufficiale arrivano le parole dello stesso giocatore: "Ho commesso un errore, mi dispiace molto. Accetto le conseguenze e dispiace che la mia avventura allo Stoccarda finisca così".