E' ufficiale il rinnovo di un anno - fino al 2018 - di Glen Johnson con lo Stoke City. A riportarlo è il profilo Twitter del club inglese.



#SCFC are delighted to announce @glen_johnson has signed a one-year contract extension. https://t.co/PKXEQNFBnk pic.twitter.com/rNUYqGWHr3

— Stoke City FC (@stokecity) 18 aprile 2017