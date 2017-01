L'attaccante dello Stoke City Peter Crouch ha rinnovato il proprio contratto fino a giugno 2018. Lo riporta il sito ufficiale dei Potters.

📝❗️ @petercrouch agrees new #SCFC contract until at least the summer of 2018 ➡️ https://t.co/GTxniLJZPF

— Stoke City FC (@stokecity) 9 gennaio 2017