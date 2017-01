UFFICIALE: Swansea, ceduto Ryan Egdes al Barsnley

Il Barsnley ha comunicato ufficialmente l'arrivo di Ryan Hedges. Il 21enne stava giocando in prestito allo Yeovil ma era di proprietà dello Swansea prima di firmare una contratto di tre anni e mezzo con il Barnsley.

CONFIRMED: Ryan Hedges signs for the Reds on a permanent deal! More to follow on https://t.co/2PF7V98qhQ #COYR pic.twitter.com/eKTCYx1fu9

— Barnsley FC (@bfc_official) 31 gennaio 2017