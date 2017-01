UFFICIALE: Swansea, Clement è il nuovo allenatore

Paul Clement è il nuovo tecnico dello Swansea City. L'ormai ex vice allenatore di Carlo Ancelotti al Bayern Monaco ha accettato la corte del club gallese, che deve provare a risollevarsi in Premier League. Clement ha firmato per i prossimi due anni e mezzo col club britannico.

We are delighted to confirm the appointment of Paul Clement as the club’s new head coach.

Full story 👇https://t.co/OmKwEpruje

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 3 gennaio 2017