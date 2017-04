© foto di Andrea Losapio

Il Tolosa ha confermato la rescissione del contratto con Mathieu Cafaro, centrocampista del 1997 con quattro presenze in Ligue 1. La spiegazione è quantomeno singolare: pare sia complice di Odsonne Edouard, reo di avere colpito un passante con una pistola ad aria compressa e per questo finito in galera fino a giovedì e convocato dal tribunare correttivo il prossimo 13 giugno.