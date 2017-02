UFFICIALE: Tottenham, Bentaleb viene riscattato dallo Schalke 04

"Abbiamo raggiunto un accordo con lo Schalke 04 per la cessione di Nabil Bentaleb a titolo definitivo quest'estate. Buona fortuna per il futuro". Il profilo Twitter del Tottenham annuncia così l'attivazione dell'obbligo di riscatto fissato alla ventesima presenza del centrocampista algerino col club tedesco. Per Bentaleb contratto fino al 2021, agli Spurs circa 21 milioni di euro.

We have reached agreement with Schalke for the permanent transfer of Nabil Bentaleb this summer. We wish Nabil all the best for the future. pic.twitter.com/3mFztc45xQ

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 24 febbraio 2017