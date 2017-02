UFFICIALE: Tymoshchuk dice basta, l'ucraino si ritira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anatoliy Tymoshchuk dice basta col calcio giocato. Il centrocampista ucraino ha deciso di smettere a 37 anni, dopo aver vestito le maglie di Shakhtar Donetsk, Zenit San Pietroburgo e Bayern Monaco. L'ormai ex calciatore era libero dal 1° gennaio, quando è finito il suo contratto con il club kazako del Kairat Almaty. Tymoshchuk ha vestito, inoltre, per 144 volte la maglia della nazionale ucraina collezionando 4 gol. Nel 2006 ha sfidato l'Italia nei quarti del Mondiale in Germania, finito col successo degli azzurri nella finalissima contro la Francia.