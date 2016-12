UFFICIALE: UCAM Murcia, preso il congolese Cedrick Mabwati

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Cedrick Mabwati torna in Spagna. L'attaccante, che vanta 17 presenze con la nazionale della Repubblica Democratica del Congo, ha firmato un contratto che lo legherà all'UCAM Murcia fino al termine della stagione in corso. La punta ex Betis e Osasuna ha giocato negli Stati Uniti dall'estate 2015 tra le file del Columbus Crew. La squadra di Murcia, invece, è attualmente penultima in classifica nella seconda divisione spagnola.