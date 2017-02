UFFICIALE: Ufa, ingaggiato lo sloveno ex Chievo Bojan Jokic

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

L'esterno sinistro Bojan Jokić (30) è un nuovo calciatore dell'F.C. Ufa, formazione russa militante in Premier Liga.

Lo sloveno ex Chievo Verona, che il mese scorso aveva rescisso il suo rapporto contrattuale con il Villarreal, si è legato al club della Baschiria fino all'estate 2018 con opzione per un'altra stagione.