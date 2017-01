Il centrocampista del WBA Craig Gardner lascia Albion, col club biancoblù che lo ha ceduto in prestito fino al termine della stagione al Birmingham City Football Club.

Craig Gardner has joined @BCFC on loan until the end of the season, with a permanent transfer agreed.#WBAhttps://t.co/U9P7eWhBkK

— West Bromwich Albion (@WBA) 11 gennaio 2017