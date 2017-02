UFFICIALE: Wolfsburg, esonerato Ismael

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Secondo esonero della stagione per il Wolfsburg che pochi minuti ha annunciato ufficialmente l'esonero del tecnico Ismael. Fatale l'ultima sconfitta subita in casa contro il Werder Brema. Dopo Hecking dunque, via anche Ismael: il sostituito dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore.