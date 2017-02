UFFICIALE: Zalgiris Vilnius, arriva il maliano Traore

Il Zalgiris Vilnius, club campione in carica di Lituania, ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale l'arrivo del centrocampista maliano Mahamane Traore, classe '88 ex di Nizza e Metz. Questo il tweet della società lituana

Former @ogcnice and @Ligue1 player #Mahamane #Traore signed a contract with Lithuanian champion. Welcome!https://t.co/qUQypx1I3f pic.twitter.com/6ZVHs3gUL7

— FK Žalgiris Vilnius (@ZalgirisFC) 17 febbraio 2017