United, Mourinho su Rooney: “Deve recuperare, forse giocherà nel weekend”

Josè Mourinho aggiorna la situazione legata a Wayne Rooney in occasione della conferenza alla vigilia dell'impegno contro l'Anderlecht del suo Manchester United. “Non è felice della sua condizione fisica, sta provando a lavorare per recuperare ma non è felice. Non è ancora pronto, vedremo eventuali aggiornamenti per il weekend ma domani non giocherà in Europa League. Non abbiamo molti calciatori a disposizione, c'è bisogno di tutti quelli potenzialmente disponibili”, ha detto lo Special One sull'ex Everton.