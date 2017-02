Valencia, Alves: "Minimizziamo le sconfitte e lottiamo per salvarci"

Il portiere del Valencia Diego Alves ha parlato così della difficile stagione dei pipistrelli ai microfoni di Onda Cero: "Non eravamo campioni prima e non siamo così male adesso. Dobbiamo minimizzare le sconfitte e fare il possibile per salvarci". Il Valencia ieri ha perso 4-0 in casa contro l'Eibar e si trova attualmente al sedicesimo posto in classifica.