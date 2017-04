Valencia, il club vuole alzare la clausola di Soler a 80 milioni

© foto di Alterphotos/Image Sport

Secondo quanto riportato da AS, il Valencia vorrebbe prolungare il contratto di Carlos Soler dopo l'interessamento di top club come il Bayern Monaco. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, con gli spagnoli che vorrebbero alzarla fino a 80 milioni per evitare di perderlo in estate.