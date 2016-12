Villarreal, Bruno Soriano: "2016 grande anno, c'è intensità e ambizione"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il capitano del Villarreal Bruno Soriano ha parlato in conferenza stampa per raccontare il 2016 della squadra: "E' stato un grande anno e i tifosi sono felici ma ora dobbiamo continuare perché arriva il difficile. La chiave di questa squadra è l'ambizione di vincere sempre, ma dobbiamo essere al 100%. Soldado? E' un giocatore importante all'interno dello spogliatoio. Pensieri in vista del 2017? Sarà un inizio di anno molto intenso ma anche interessante".