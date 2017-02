Vorrei ma non posso. Il Crystal Palace aspetta ancora il visto di Milivojevic

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il Crystal Palace resta ancora in attesa di poter schierare il nuovo acquisto del mercato di gennaio, Luka Milivojevic. Il centrocampista serbo, arrivato dall'Olympiacos, deve ancora ricevere a distanza di 10 giorni dalla chiusura del mercato il visto necessario per poter giocare in Premier League. A riportarlo è l'Evening Standard.