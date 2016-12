Watford, Pereyra costretto ad un lungo stop: si parla di almeno quattro mesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex Juventus Roberto Pereyra potrebbe essere costretto a restare fuori almeno quattro mesi. Il giocatore argentino attualmente milita nel Watford e pare che Walter Mazzarri lo abbia perso per molto tempo a causa di un infortunio al menisco: "Non sappiamo ancora quanto tempo precisamente starà fuori e non siamo sicuri di quanto mesi, vedremo nei prossimi giorni il suo programma di recupero", ha ammesso il tecnico italiano.