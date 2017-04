West Ham, Bilic ammette: "Abbiamo un lavoro da finire per salvarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 2-2 arrivato nel finale in casa del Sunderland, il tecnico del West Ham Slaven Bilic ha ammesso la sua delusione: "Siamo delusi di aver concesso un gol nel finale. Il risultato è giusto, abbiamo conquistato un punto, ma ne volevamo tre e ci siamo andati vicini. Abbiamo conquistato quattro punti nelle ultime due partite, abbiamo un lavoro non finito da finire. Dobbiamo raccogliere più punti possibili per essere salvi".