West Ham, Sullivan dice no a Red Bull: "Rifiutati 650 milioni di sterline"

La proprietà del West Ham ha rifiutato un'incredibile offerta di 650 milioni di sterline formulata da Red Bull per l'acquisizione del club londinese. il gigante austriaco, dopo aver messo le mani su Salisburgo, Lipsia, New York, Campinas e persino in Ghana, ha puntato al campionato più ricco al mondo. Jack Sullivan, co-proprietario del West Ham assieme a David Gold, ha scritto su Twitter: "Abbiamo rifiutato 650 milioni di sterline in estate. Non abbiamo il desiderio di vendere ciò che abbiamo in eredità ed essere chiamati Red Bull West Ham".