Wilshere nel dimenticatoio. Il Bournemouth non lo riscatta, l'Arsenal lo cederà

© foto di Imago/Image Sport

Si preannuncia un'estate difficile per Jack Wilshere. Come sottolineato dal Daily Telegraph, infatti, il Bournemouth avrebbe deciso di non riscattare il 25enne, in prestito dall'Arsenal. Allo stesso tempo, i Gunners avrebbero già fatto sapere al giocatore che non ci sarà spazio in squadra in vista del prossimo campionato.