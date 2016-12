Wolfsburg, Ismael: "Draxler super, mi dispiace perderlo. Spero faccia bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Affidando al sito ufficiale del club le proprie parole, il tecnico del Wolfsburg Valerien Ismael ha salutato Julian Draxler, ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain: "Parliamo di un giocatore eccezionale, e ovviamente mi dispiace che non sia più con noi. Ha dato tutto nelle ultime partite, spero possa far bene in questa nuova sfida in Francia".