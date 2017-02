Yangel Herrera, il Man City gioca d'anticipo. E il crack esplode al Sub-20

© foto di Imago/Image Sport

E' senza dubbio la stella più lucente del calcio venezuelano che verrà, Yangel Clemente Herrera Ravelo da La Guaira. Che il Manchester City ha deciso di prendere prima che sbocciasse definitivamente davanti agli occhi di tutti gli osservatori presenti al Sub-20, a suon di milioni. I Citizens, infatti, nel deadline day, hanno portato a casa il classe 1998 dell'Atletico Venezuela che andrà intanto a farsi le ossa al New York City FC. Centrocampista versatile, interno dribblomane capace di impostare il gioco, di arrivare alla conclusione, di interdire e di cucire trame, può giocare in ogni tipo di mediana e al Sub-20 si sta mettendo in luce come uno dei più giovani e interessanti protagonisti.