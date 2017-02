TMW RADIO - I Collovoti: "Parolo da 9, Destro delusione rossoblù"

"Candreva troppo nervoso, Paletta: errore imperdonabile. Alla Fiorentina 4!"

Fulvio Collovati, campione del Mondo '82, ai microfoni di TMW Radio ha dato i suoi voti relativi all'ultima giornata di campionato.

TOP

C'è da dire che in queste partite c'è stata l'esaltazione dei reparti offensivi, visti i 7-1, 2-6 e 4-0, ci sono stati 20 gol fatti, quindi per i Top ho l'imbarazzo della scelta. Una giornata di campionato in cui le difese hanno lasciato però veramente a desiderare.

PAROLO: da nove! Uno che ha fatto 4 gol per forza deve prendere questo voto. Dato che è un centrocampista c'è da domandarsi quale opposizione abbia avuto da parte dei centrocampisti avversari, però in questo caso sottolineiamo la crescita in chiave anche Nazionale di questo giocatore che ultimamente, offre prestazioni altamente positive. E' un giocatore ritrovato.

Voto 9

HAMSIK: è diventato il leader del Napoli, è a un passo da Maradona, ha fatto 9 reti in campionato fin'ora, che per un centrocampista sono tante. Penso a due anni fa quando c'era Benitez veniva messo in discussione, non si sapeva quale fosse il suo ruolo, ora con Sarri ha trovato la sua vera identità. Voto 8 per il gol e per quello che sta dimostrando.

Voto 8

DZEKO: tra tutti quelli che hanno segnato, scelgo lui per i top, perché spesso l'ho criticato in passato. L'anno scorso era forse troppo facile criticarlo quest'anno è colui che toglie le castagne dal fuoco a questa Roma. Doppietta ieri che diventa il capocannoniere del campionato.

Voto 8

Flop

DESTRO:Per una squadra che subisce tutti quei gol, era certamente da mettere in dubbio tutta la fase difensiva, ma io per il Bologna ho scelto Destro. E' la delusione dei rossoblù, ha sbagliato rigore nella scorsa giornata di campionato. Non è più il giocatore su cui il Bologna aveva investito, non è un trascinatore. Il voto basso è per via del suo apporto che sta dando alla squadra che è praticamente nullo in questa stagione.

Voto 4

CANDREVA: nella sfida contro la Juventus è mancato il suo apporto. L'ho visto troppo nervoso, forse infastidito dall'ammonizione iniziale.

Voto 5

PALETTA: imperdonabile il suo errore su calcio di rigore su Quagliarella. E' vero che in coppia aveva Zapata, ma un difensore non può fare un errore del genere, da cui poi è derivata la sconfitta del Milan.

Voto 4

Menzioni speciali Torino: Iago Falque che continua a sbagliare rigori. Potrei mettere tutta la Fiorentina, dandogli 4. Una viola così arrendevole come quella che si è dimostrata ieri contro la Roma, francamente non me l'aspettavo. E' stato un flop in fase offensiva dove Babacar e lo stesso Chiesa sono stati abbastanza inconsistenti, la fase difensiva è stata tutta da dimenticare, con Gonzalo Rodriguez e Sanchez (soprattutto per le dichiarazioni pre partita). Darei quindi 4 a Sousa visto che rappresenta la Fiorentina. Mihajlovic è un allenatore che non scende a compromessi, ne ha dette tante contro Maxi Lopez, forse a volte esagera in questo suo modo, soprattutto visto che lo fa attraverso la stampa. Dovrebbe essere un po' meno mediatico e parlare un po' più nello spogliatoio".

“Il Milan deve cambiare, è reduce da 7 partite in cui ha fatto solo 5 punti, quattro sconfitte consecutive, bisogna cambiare marcia. Altrimenti la crisi diventa profonda. E' vero che manca qualche elemento ma non può essere un alibi, deve far risultato".

“La Juventus deve vincere viste le vittorie delle inseguitrici. Deve fare attenzione però a non sottovalutare l'avversario, dal punto di vista mentale”.