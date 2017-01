ESCLUSIVA TMW - Pieri: "Bravo Fabbri, rosso a Tagliavento"

© foto di Federico De Luca

"Nel complesso non è stata una giornata positiva". Così a TuttoMercatoWeb l'ex arbitro Tiziano Pieri per la rubrica Il Cartellino Rosso. "Il 50% delle partite non è stata arbitrato bene. Hanno deluso gli arbitri più esperti come Tagliavento e Banti che non hanno risposto in maniera appropriata e in linea con quelle che sono le richieste del designatore. Se a Torino-Milan e Fiorentina-Juventus vanno due internazionali e non convincono, qualcosa non va".

Il migliore della settimana?

"Fatico a trovarlo. Premierei i giovani. In particolare Fabbri nell'anticipo delle 12.30. È un arbitro che nelle partite di media difficoltà risponde bene, ora va velocizzata la sua crescita".

Cartellino rosso a...?

"Tagliavento. In Torino-Milan gli scappa un'espulsione clamorosa: l'ammonizione di Obi, è facile da vedere in campo... un'entrata a forbice, da dietro. C'era tutto per tirare fuori il rosso. Tra l'altro era nelle vicinanze del quarto uomo, con un gioco di squadra si poteva sanzionare nel modo giusto. Da Tagliavento è giusto aspettarsi un atteggiamento più presente. Sembrava svogliato".