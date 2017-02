ESCLUSIVA TMW - Pieri: "Rizzoli non si fa accettare. Bravo Rocchi, rosso a Massa"

© foto di Federico De Luca

"È stata una giornata tutto sommato normale, non ci sono stati episodi particolari. Ma vorrei sottolineare una cosa: prima di Juventus-Inter si è discusso di Rizzoli... il paradosso è che l'arbitro non sia stato accettato dai mass media". Così a TuttoMercatoWeb l'ex arbitro Tiziano Pieri per la rubrica Il Cartellino Rosso.

Come giudica la direzione di Rizzoli?

"La partita l'ha condotta a suo modo. Ma è impossibile che uno come lui non venga accettato. In Italia comunque per la mancanza di cultura sportiva è sempre colpa dell'arbitro. Rizzoli viene sempre nominato il miglior arbitro dagli stessi calciatori, poi però non lo accettano. Magari non ha l'atteggiamento fermo e determinato che dovrebbe avere. Gli episodi che vengono contestati comunque sono al limite".

Il migliore della settimana?

"A me per il suo modo di arbitrare non piace, però ha fatto bene Guida in Milan-Sampdoria. La palma di migliore invece la darei a Rocchi. In Palermo-Crotone, uno come lui in una partita del genere può solo rimetterci".

Cartellino rosso a...?

"...Massa, per Bologna-Napoli. Ci sono state un paio di situazioni dubbie e ha peccato di mancanza di uniformità nelle valutazioni. Non lo vedo sicuro...".