ESCLUSIVA TMW - Pieri: "Rosso a Mazzoleni e Ranghetti. Bravo Abbattista"

© foto di Federico De Luca

"È stata una giornata brutta, se vediamo Bologna-Inter c'era un rigore evidente per i rossoblù. Un episodio grave. Così come quello di Ranghetti a Genova, in Sampdoria-Cagliari: gol annullato ai sardi, ad Ibarbo. Ma era un gol da convalidare". Così a TuttoMercatoWeb l'ex arbitro Tiziano Pieri per la rubrica Il Cartellino Rosso.

Nessun dubbio sul rosso pare di capire...

"Si, direi per Mazzoleni e per l'assistente Ranghetti che in Sampdoria-Cagliari coadiuvava l'arbitro Massa".

Il migliore della settimana?

"Abbattista, bravo in Pescara-Genoa. Non ha sbagliato nulla".