ESCLUSIVA TMW - Pieri: "Settimana nella norma, rosso...a Nicchi"

"È stata una settimana nella norma. Ci sono stati errori classici, fisiologici. Non è stata una giornata negativa". Così a TuttoMercatoWeb l'ex arbitro Tiziano Pieri per la rubrica Il Cartellino Rosso.

Il migliore della settimana?

"Nessuno in particolare. Non ci sono stati episodi degni di nota".

Cartellino rosso a...?

"...Nicchi alla Domenica Sportiva. Non puoi andare in qualità di presidente degli arbitri e farti sottoporre caso per caso Juve-Inter a distanza di otto giorni".