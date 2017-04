Un talento al giorno, Aaron Leya Iseka: buon sangue non mente, forse

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Centravanti dalle grandi qualità fisiche, Aaron Leya Iseka non ha ancora trovato al Marsiglia lo spazio che sperava, quello che il fratellastro Michy Batshuayi si era conquistato con fatica prima di spiccare il volo verso il Chelsea, dove fino ad ora ha raccolto peraltro poco. In una terra che sa come valorizzare i centravanti (basti pensare a Drogba, ndr), il giovane Iseka non è finora stato capace nella missione di impressionare Garcia e Passi, finendo spesso ai margini della rosa. In Italia sicuramente qualcuno si ricorda di lui: fu prima il protagonista della vittoria dell'Anderlecht alla Viareggio Cup 2013 e nell'estate scorsa battè con profitto un calcio di rigore da lui conquistato durante un'amichevole alla Favorita di Palermo.

Nome: Aaron Leya Iseka

Data di nascita: 17 luglio 1997

Nazionalità: belga

Ruolo: attaccante

Squadra: Olympique Marsiglai

Assomiglia a: Michy Batshuayi